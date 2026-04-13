Казахстанку объявили в розыск из-за долга в 4 млн тенге

В Восточно-Казахстанской области полицейские установили женщину, которая задолжала жителю Усть-Каменогорска более 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Объявление в розыск: гражданка уклонялась от погашения долга более 4 миллионов тенге

По информации пресс-службы управления полиции Усть-Каменогорска, в отдел миграционной службы поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника. С марта 2025 года гражданка уклонялась от исполнения обязательств перед жителем города, сумма задолженности превысила 4 миллиона тенге.

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили местонахождение 61-летней должницы. В настоящее время материалы переданы судебным исполнителям для принятия мер по принудительному взысканию задолженности.

С начала текущего года департаментом полиции установлено более 35 должников, находившихся в розыске.