В Трудовой кодекс внесли изменения для женщин с детьми до 3 лет

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые запрещают устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Башкирии.

Источник: Башинформ

Согласно внесенным изменениям, которые начнут действовать с 1 сентября 2026 года, нельзя будет назначать испытательный срок беременным и мамам с детьми до трёх лет (в действующей пока редакции — до полутора лет).

Как отметила замруководителя Гострудинспекции в Башкирии Оксана Ванскова, испытание при приёме на работу не устанавливается также для работников младше 18 лет; сотрудников, которые прошли конкурс на замещение соответствующей должности; выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование по программам, имеющим госаккредитацию и впервые, в течение одного года после получения диплома, поступающих на работу по полученной специальности. В этом же списке — те, кто сменил работу путём перевода из другой организации, а также сотрудники, с которыми заключается трудовой договор на срок до двух месяцев.

Ранее в Гострудинспекции в РБ одиноким мамам разъяснили их трудовые права.