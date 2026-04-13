В Трудовой кодекс внесли изменения для женщин с детьми до 3 лет

Как отметила замруководителя Гострудинспекции в Башкирии Оксана Ванскова, испытание при приёме на работу не устанавливается также для работников младше 18 лет; сотрудников, которые прошли конкурс на замещение соответствующей должности; выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование по программам, имеющим госаккредитацию и впервые, в течение одного года после получения диплома, поступающих на работу по полученной специальности. В этом же списке — те, кто сменил работу путём перевода из другой организации, а также сотрудники, с которыми заключается трудовой договор на срок до двух месяцев.