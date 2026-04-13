В Башкирии обновились суммы детских выплат для неработающих родителей

В Башкирии с 1 февраля размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих жителей республики (с учетом уральского коэффициента) составил 12 270 рублей. В отличие от работающих мам и пап, которым выплата положена автоматически, неработающим пособие одобрят только после «комплексной оценки нуждаемости» (проверят доходы и имущество семьи).
При этом получать одновременно и «уход до 1,5 лет», и единое пособие нельзя, рассказали в региональном отделении Социального фонда России по Башкирии.
В ведомстве отметили, что многие семьи в республике уже получают Единое пособие. Его размер зависит от достатка семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. В цифрах это: 8175 ₽, 12 262,50 ₽ или 16 350 ₽ соответственно.
Если вам уже одобрено Единое пособие в максимальном размере (16 350 ₽), переходить на выплату по уходу до 1,5 лет (12 270 ₽) категорически невыгодно. Вы потеряете около 4 тысяч рублей ежемесячно. Поэтому лучше сначала сравнить суммы и только потом писать заявление. Как только родитель подает заявление на выплату до 1,5 лет, начисление Единого пособия автоматически прекращается, предупредили в СФР.
Ранее сообщалось, что уфимка попалась на мошенничестве с детскими пособиями.