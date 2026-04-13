В Башкирии обновились суммы детских выплат для неработающих родителей

Если вам уже одобрено Единое пособие в максимальном размере (16 350 ₽), переходить на выплату по уходу до 1,5 лет (12 270 ₽) категорически невыгодно. Вы потеряете около 4 тысяч рублей ежемесячно. Поэтому лучше сначала сравнить суммы и только потом писать заявление. Как только родитель подает заявление на выплату до 1,5 лет, начисление Единого пособия автоматически прекращается, предупредили в СФР.