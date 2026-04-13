Шнапцев признался, что в игре с «Балтикой» «Пари НН» рассчитывал на победу

Максим Шнапцев, защитник «Пари НН», в интервью Metaratings.ru после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», завершившегося вничью (2:2), выразил разочарование результатом игры.
Он отметил, что команда рассчитывала на победу, особенно после первого тайма, и планировала набрать три очка. Шнапцев также подчеркнул, что обидным моментом стало пропущенное пенальти и штрафные удары.
Шнапцев сравнил текущий матч с игрой первого круга, которая также завершилась вничью (0:0). Он отметил, что команды играли по схожей схеме с пятью защитниками и старались быть лучше в борьбе и подборах. По его мнению, если бы «Пари НН» смогли проявить большую силу в борьбе, они могли бы выиграть три очка.
После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком после 24 матчей. В следующем туре, который состоится 18 апреля в 19:30 по московскому времени, команда Алексея Шпилевского встретится с московским «Динамо».