В Казахстане хотят урегулировать систему взыскания алиментов ЧСИ

Поправки направлены на:
Уточнение перечня исполнительных действий, подтверждающих работу частного судебного исполнителя по исполнительным документам о взыскании алиментов.
Конкретизацию условий и срока оплаты деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы.
Установление, что выплата оплаты производится по истечении двенадцати месяцев с даты последней произведенной оплаты по конкретному исполнительному производству.
Закрепление условия о нахождении исполнительного производства на исполнении либо в приостановленном состоянии в связи с розыском должника на момент осуществления оплаты.
Уточнение содержания отчета о проведенных исполнительных действиях.
Совершенствование формы акта выезда по месту жительства должника.
Исключение участия помощников и стажеров частного судебного исполнителя в исполнительных действиях в качестве понятых.
Уточнение отдельных вопросов делопроизводства частных судебных исполнителей (приведение в соответствие).
Ожидается, что принятие поправок приведет к:
Повышению правовой определенности и единообразию практики применения подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих оплату деятельности частных судебных исполнителей по социально значимой категории исполнительных документов.
Уточнению отдельных вопросов делопроизводства частных судебных исполнителей.
Кроме того, планируется:
Исключение неоднозначного толкования действующих норм.
Повышение качества правоприменения после введения приказа в действие.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 апреля.