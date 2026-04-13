В Казахстане хотят урегулировать систему взыскания алиментов ЧСИ

Подготовлен проект приказа министра юстиции, которым вносятся поправки в ряд приказов, связанных с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы, а также делопроизводством частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Поправки направлены на:

  • Уточнение перечня исполнительных действий, подтверждающих работу частного судебного исполнителя по исполнительным документам о взыскании алиментов.

  • Конкретизацию условий и срока оплаты деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы.

  • Установление, что выплата оплаты производится по истечении двенадцати месяцев с даты последней произведенной оплаты по конкретному исполнительному производству.

  • Закрепление условия о нахождении исполнительного производства на исполнении либо в приостановленном состоянии в связи с розыском должника на момент осуществления оплаты.

  • Уточнение содержания отчета о проведенных исполнительных действиях.

  • Совершенствование формы акта выезда по месту жительства должника.

  • Исключение участия помощников и стажеров частного судебного исполнителя в исполнительных действиях в качестве понятых.

  • Уточнение отдельных вопросов делопроизводства частных судебных исполнителей (приведение в соответствие).

Ожидается, что принятие поправок приведет к:

  • Повышению правовой определенности и единообразию практики применения подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих оплату деятельности частных судебных исполнителей по социально значимой категории исполнительных документов.

  • Уточнению отдельных вопросов делопроизводства частных судебных исполнителей.

Кроме того, планируется:

  • Исключение неоднозначного толкования действующих норм.

  • Повышение качества правоприменения после введения приказа в действие.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 апреля.