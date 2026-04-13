Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские хирурги удалили пациенту кисту размером с пасхальное яйцо

Новообразование увеличивалось в течение 15 лет и начало резко расти, причиняя дискомфорт.

В отделении челюстно-лицевой хирургии НОКБ им. Н. А. Семашко провели операцию по удалению срединной кисты шеи у нижегородца. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

Пациент на протяжении 15 лет замечал на шее лишь небольшое образование размером с горошину, однако со временем киста начала стремительно увеличиваться и доставлять неудобства. Врачи диагностировали врождённую доброкачественную кисту необычных размеров — её габариты сравнили с пасхальным яйцом.

По словам челюстно-лицевого хирурга НОКБ им. Семашко Андрея Ведяшова, рост таких кист часто начинается внезапно — после болезни или удара, хотя долгое время они могут оставаться малозаметными. Причина возникновения подобных образований — аномалии щитовидно-язычного протока.

Ранее сообщалось, что нижегородцы попали в больницы из‑за переедания на Пасху.