Нижегородские хирурги удалили пациенту кисту размером с пасхальное яйцо

В отделении челюстно-лицевой хирургии НОКБ им. Н. А. Семашко провели операцию по удалению срединной кисты шеи у нижегородца. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
Пациент на протяжении 15 лет замечал на шее лишь небольшое образование размером с горошину, однако со временем киста начала стремительно увеличиваться и доставлять неудобства. Врачи диагностировали врождённую доброкачественную кисту необычных размеров — её габариты сравнили с пасхальным яйцом.
По словам челюстно-лицевого хирурга НОКБ им. Семашко Андрея Ведяшова, рост таких кист часто начинается внезапно — после болезни или удара, хотя долгое время они могут оставаться малозаметными. Причина возникновения подобных образований — аномалии щитовидно-язычного протока.
Ранее сообщалось, что нижегородцы попали в больницы из‑за переедания на Пасху.