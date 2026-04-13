47 место заняла Нижегородская область в рейтинге по доходности вложений в жилье

Доходность рассчитывалась от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду.

Источник: Нижегородская правда

47 место занял Нижний Новгород в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость. Такими результатами нового исследования поделились аналитики РИА Новости.

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи ее в аренду в Нижнем Новгороде составила 5,4%. Доходность рассчитывалась от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду. При расчете учитывались налоги, инфляция и траты на ЖКУ и капремонт.

В топе рейтинга оказались Абакан (25,3%), Оренбург (20,2%) и Челябинск (16,4%), а в конец топа попал Орел (-1,8%), Якутск (-2,1%) и Калининград (-2,9%).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что количество непродаваемых квартир в новых жилищных комплексах Нижнего Новгорода с каждым годом становится все больше.