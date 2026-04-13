На Южном Урале стартовали субботники на мусорных полигонах и контейнерных площадках

В Челябинской области стартовали весенние субботники на инфраструктурных объектах сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и прилегающих к ним территориях. До 30 апреля будет проведена санитарная очистка контейнерных площадок, вокруг полигонов и мусоросортировочных комплексов, где за зиму могли накопиться отходы, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Всем региональным операторам по вывозу ТКО направлены соответствующие письма с требованием обеспечить уборку вокруг всех подведомственных объектов. Особый контроль будет организован за состоянием контейнерных площадок в муниципалитетах. Жителей региона также призывают присоединиться к уборке дворов и общественных пространств. Результаты субботников будут подведены в первых числах мая. Контроль за исполнением поручения возложен на местные органы власти.
Сегодня, 13 апреля, одними из первых на уборку вышли сотрудники компании «Полигон ТБО». Им предстоит навести порядок вблизи полигона, расположенного около поселка Полетаево. Рабочие очистят подъездные пути к объекту и обочины дорог, а также ликвидируют несанкционированные навалы мусора, если таковые будут обнаружены.