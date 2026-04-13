В Иране отреагировали на угрозу морской блокады США

По его словам, Тегеран не допустит подобного шага со стороны Белого дома. Он добавил, что Иран обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам.
— Иран — не то место, которое можно сдержать постами в Х и вымышленными планами блокады, — цитирует Резаи CNN.
В этот же день Центральное командование Вооруженных сил США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из портов Ирана».
Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что Военно-морские силы страны начнут блокировать все без исключения суда, которые пытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него. По его словам, блокада начнется в ближайшее время, к ней присоединятся и другие государства. Говоря об итогах американо-иранских переговоров, прошедших в Пакистане 11 и 12 апреля, глава США заявил, что сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.