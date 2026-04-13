В центре Екатеринбурга запретят движение электросамокатов

Власти уральской столицы подготовили новое соглашение о правилах использования электросамокатов и других СИМ, которое они заключат с кикшеринговыми компаниями. Так, документ ужесточает ряд ограничений, установленных в прежних соглашениях. В мэрии подчеркнули, что его цель — повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа аварий с участием водителей СИМ.
В рамках нового соглашения в городе расширят перечень запретных зон для электросамокатов. Сейчас власти утвердили следующие участки:
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского; Парки «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», Энгельса (в районе пересечения улиц Малышева и Бажова); Дендропарк (в границах улиц Радищева — 8 Марта — Куйбышева — берег реки Исеть), Преображенский парк (между Птицей счастья, № 16/3 по улице Академика Парина и рекой Патрушиха); Территория, прилегающая к УГМК-арене в границах улиц Декабристов — Степана Разина — Народной воли — набережная Исети; Территория земельного участка в районе здания на улице Куйбышева, 38а.
В планах властей также запретить движение электросамокатов на следующих участках:
Парк имени Павлика Морозова; Харитоновский сад; Парк XXII партсъезда; Исторический сквер Парк Камвольного комбината; Сквер имени Авета Тертеряна; Улица Луначарского, по четной стороне участка от Карла Маркса до Энгельса; Улица Карла Маркса, по нечетной стороне участка от Луначарского до Мамина-Сибиряка; Улица Мамина-Сибиряка, по нечетной стороне участка от Энгельса до Карла Маркса; Улица Энгельса, по четной стороне участка от Мамина-Сибиряка до Луначарского; Набережная Рабочей молодежи, от проспекта Ленина до моста через Исеть по Челюскинцев; Набережная Исети (вдоль Горького), от проспекта Ленина до Олимпийской набережной; В местах, обозначенных дорожными знаками «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
Кроме того, в администрации добавили, что до 20 километров в час планируют ограничить скорость на всей территории Екатеринбурга, где не действуют запреты, введенные данными Правилами.
В свою очередь, до 15 километров в час ограничили скорость на территории у железнодорожного вокзала, в Преображенском парке, Сквере на улице Академика Бардина (от Амундсена до Решетникова), Южном парке на Академика Шварца, Сквере у подножия Вечного огня на Татищева, Сквере Коммунаров (на пересечении проспекта Ленина и Московской), Сквере за зданием Театра оперы и балета (в границах улиц Красноармейской — проспекта Ленина — Мамина-Сибиряка), Парке имени 50-летия ВЛКСМ (в границах улиц Чкалова — Ясная — Шаумяна), Парке имени Чкалова, а также на Тбилисском бульваре.
При этом в планах ограничить участки на улицах Вайнера (от проспекта Ленина до Антона Валека), Маршала Жукова (от проспекта Ленина до Антона Валека) и Грибоедова (от Инженерной до переулка Углового).
До 10 километров в час уже ограничили скорость электросамокатов на мосту через Исеть (на улицах Малышева, Декабристов (Царский мост) и Белинского). Такие ограничения также планируют ввести в Преображенском парке и Аллее по улице Посадской (от Ясной до Белореченской).
Ранее начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков уже предупреждал, что в столице Урала в 2026 году дополнительно добавят новые запретные зоны для электросамокатов. Однако он сообщал, что таких участков будет только 12.