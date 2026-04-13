Ярко и массово прошло закрытие сезона на ГЛК «Холдоми»

Горнолыжный сезон закрыли на ГЛК «Холдоми» в минувшее воскресенье. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по этому случаю на курорте организовали массовый спуск.
Тематику мероприятия не определяли, однако уже по доброй традиции многие гости «Холдоми» в этот день были особенно нарядными — спускались с горы в разнообразных костюмах. В день закрытия сезона организаторы подготовили праздничные активности: играла музыка, выступали ростовые куклы и творческие группы, проводились конкурсы.
— Спасибо за вашу активность и настроение! Сезон 2025/2026 официально закрыт, — обратились к любителям горнолыжного спорта в администрации ГЛК «Холдоми».
Напомним, горнолыжный сезон на ГЛК «Хехцир» любители горных лыж и сноуборда завершили в конце марта. Здесь также провели массовый костюмированный спуск.