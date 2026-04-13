Загс назвал самые свадебные месяцы в Минске

Стало известно, когда в Минске женятся чаще, а когда — реже. Самые свадебные месяцы по данным загсов назвали в Главном статистическом управлении столицы.
В 2025 году загсами Минска было зарегистрировано более 13,6 тысячи браков. Таким образом коэффициент брачности составил 6,8 на тысячу человек.
Самыми свадебными месяцами стали август и июль, когда зарегистрировали 2024 и 1626 браков, соответственно. Реже всего женились в марте и декабре — по 684 бракосочетания за месяц.
В Минске мужчины чаще всего вступают в брак в 25 — 29 лет (26,9%), а женщины выходят замуж в 25 — 29 лет (26,9%) и 20 — 24 года (26,1%).
В 2025 году до 20 лет вступили в брак 378 невест и 146 женихов. При этом каждый третий жених моложе 20 лет женился на женщине старше себя. А еще в Минске в прошлом году установленный Кодексом о браке и семье 18-летний брачный возраст снижали девяти невестам и четырем женихам.
При этом за последние десять лет средний возраст первого брака в Минске увеличился. У мужчин: с 28,4 до 29,3 года, у женщин — с 26,7 до 27,4 года. Повторно мужчины женятся примерно в 42,9 года (ранее в 41,2 года), а женщины — в 40,3 года (ранее — в 38,2 года). К слову, в повторный брак в Минске вступили 4380 мужчин и 4424 женщины (32,1% и 32,4% ото всех браков).
При этом большинство браков было заключено между гражданами Беларуси — 12тысяч 529 браков (91,8% ото всех браков). Еще в 8,2% случаев один или оба супруга были иностранцами. К слову, в 2025 году 710 белорусских невест и 374 жениха заключили брак с гражданами из других стран, чаще всего — с гражданами России. При этом 44,8% браков с иностранцами у женихов и 75,4% — у невест.
