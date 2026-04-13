Резкий разворот: что будет с тенге на этой неделе

Но уже сейчас появляются признаки того, что национальная валюта может взять паузу и частично восстановить позиции.
Неделя, которая держала рынок в напряжении.
Еще в начале периода тенге выглядел уверенно — курс доходил до 460,4 тенге за доллар. Однако эта стабильность оказалась недолгой. Уже к четвергу ситуация резко изменилась: доллар подскочил до 479,8 тенге. Причина — привычная, но по-прежнему ключевая для Казахстана, — нефть.
Когда цены на сырье пошли вниз, тенге моментально отреагировал. Инвесторы начали фиксировать прибыль, а спрос на доллар — расти. В результате рынок развернулся буквально за считанные дни.
К концу недели ситуация немного выровнялась — торги закрылись на уровне 473,19 тенге за доллар. Но сама амплитуда колебаний — почти 20 тенге — ясно показала, что рынок сейчас крайне чувствителен и реагирует на любые сигналы.
Нефть снова в игре.
Главный фактор, который может поддержать тенге на этой неделе, — это рост цен на нефть. Баррель Brent снова приблизился к отметке в $100, достигнув $98,35.
Причина — геополитика. Переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик. Стороны не смогли договориться, а напряженность в регионе только усилилась. Для нефтяного рынка это сигнал: предложение может оставаться ограниченным, а значит — цены будут расти.
Для Казахстана это хорошая новость. Чем дороже нефть, тем больше валютной выручки поступает в страну, а значит — выше поддержка для тенге.
Почему тенге все равно ослабевал.
Интересно, что даже на фоне относительно благоприятного внешнего фона — слабого доллара и сильного рубля — тенге во второй половине недели не удержался.
Здесь в игру вступили локальные факторы:
снижение цен на нефть в середине недели;
активная фиксация прибыли участниками рынка;
восстановление спроса на иностранную валюту.
Кроме того, выросли объемы торгов — это говорит о том, что участники рынка активно перераспределяли позиции. И чаще — в сторону доллара.
Что дальше: сценарий на понедельник.
Аналитики считают, что в ближайшие дни резких движений ждать не стоит. Рынок, скорее всего, попробует стабилизироваться после волатильности.
Ожидаемые диапазоны выглядят так:
доллар США: 465−480 тенге;
евро: 545−560 тенге;
рубль: 6,10−6,35 тенге;
юань: 69−70 тенге.
Это означает, что тенге остается в пределах прогнозов и пока не выходит за рамки контролируемых колебаний.
Главное: тенге сильнее, чем кажется.
Несмотря на всю турбулентность, есть важный момент: тенге все еще выглядит немного сильнее базовых ожиданий. Это говорит о том, что у валюты есть внутренняя устойчивость.
Но расслабляться рано. Рынок по-прежнему зависит от внешних факторов — прежде всего от нефти и геополитики. Любая новость может снова раскачать курс.
Вывод простой:
Тенге сейчас живет в режиме «реакции» — быстро падает и быстро отыгрывает. И ближайшая неделя покажет, станет ли рост нефти точкой для нового укрепления или это лишь временная передышка.