В Хабаровском крае мост через Амур у Комсомольска возвращают к двум полосам

В Хабаровском крае на мосту через Амур у Комсомольска-на-Амуре продолжается масштабный ремонт: конструкцию усиливают, меняют плиты и готовят к возвращению полноценного движения, — сообщает МАХ канал «Хабаровский край».
Работы ведутся на 170-м километре подъезда к городу в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным. На сегодняшний день готовность по усилению пролётных строений составляет около 70 процентов. Подрядчики уже заменили более 300 железобетонных плит, что позволяет поэтапно восстанавливать несущую способность моста.
Чтобы не останавливать движение полностью, транспорт перенаправлен на уже отремонтированные участки. Их протяжённость составляет около 300 метров, и это позволяет сохранять проезд, пусть и с ограничениями.
В текущем дорожно-строительном сезоне планируется перейти к следующему этапу — устройству освещения проезжей части и архитектурной подсветки моста. Это не только повысит безопасность движения в тёмное время суток, но и улучшит внешний вид объекта.
Полный комплекс работ рассчитан до 2027 года. В него войдут монтаж системы водоотвода протяжённостью более 3,5 километра, окраска металлических конструкций и установка элементов обустройства.
При этом региональные власти ставят задачу открыть движение по обеим полосам уже в этом году. Это позволит снизить нагрузку на переправу и избежать заторов на подъездах к Комсомольску-на-Амуре, особенно в период активного дорожного сезона.