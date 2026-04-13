Ночные заморозки накрыли Ростовскую область

Ночью и утром 13 апреля местами по Ростовской области зафиксировали заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Такое же понижение температуры ожидается в ночные и утренние часы 14, 15 и 16 апреля, сообщают в ГУ МЧС России по региону.
Местами возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также температурные качели могут повлиять на цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.
Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.
