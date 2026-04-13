13 апреля в Красноярске открылся обновленный детсад на Свободном

13 апреля свои двери после капитального ремонта распахнул детский сад № 206 на проспекте Свободном. Учреждение модернизировали в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщают Gornovosti.
Здание обновили как внутри, так и снаружи, оборудовали современный пищеблок. Кроме того, еще предстоит завершить благоустройство территории вокруг садика. В первый день сад принял 58 воспитанников, а его общая вместимость — 110 детей.
Напомним, что в 2026 году после капитального ремонта открылся 110 й детский сад на улице Корнетова. Также в планах провести ремонт в детсадах № 60 и № 282.