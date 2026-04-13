Аналитики выяснили, какие фильмы и книги про космос выбирают нижегородцы

Научно-фантастическая драма «Мира» стала самым популярным фильмом о космосе среди нижегородцев. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка». Исследование показало, какие фильмы, книги и музыкальные треки на космическую тематику пользовались наибольшей популярностью у жителей Нижегородской области.
Лидер среди фильмов о космосе — российская научно-фантастическая драма «Мира» (12+) — рассказывает о космонавте, который пытается спасти дочь во время метеоритного дождя на Земле. В число самых просматриваемых также вошли фантастический фильм «Падение Луны» (16+), драма «За пределами Вселенной» (12+), триллер «Гравитация» (12+) и комедия «Папа, не звезди!» (12+).
Читатели из Нижегородской области выбирают книги про звездное небо, строении Вселенной и основы астрономии. Рейтинг «космической» литературы возглавил «Путеводитель по звёздному небу» Стюарта Аткинсона (12+). На втором месте — «Тайны звёздного неба» Владимира Сурдина (12+), на третьем — «Как устроена Вселенная?» Кэрол Стотт (12+).
Самыми популярными треками у нижегородцев стали «Комета» JONY, «Внеорбитные» Юлианны Карауловой и «Гагарин» MIA BOYKA.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 40% нижегородцев мечтают отправиться в настоящее космическое путешествие.