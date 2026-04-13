В Красноярском крае ограничили движение грузовиков

С 13 апреля на региональной дорожной сети Красноярского края действует ежегодное ограничение на движение грузовиков. Продлится оно до 12 мая 2026 года.
Ограничение распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось — шесть тонн, двухосную тележку — пять тонн, трехосную тележку — четыре тонны. Исключения: пассажирские автобусы, военная техника, транспорт оперативных служб, а также машины, перевозящие дорожно-строительные материалы, отходы, продукты, топливо и корма.
Добавим, что на подъезде к аэропорту Алыкель ограничения будут действовать с 13 мая по 12 июня, а на дороге Верхняя Бирюса — Ибрюль запретов для проезда большегрузов нет.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию.