В Красноярском крае ограничили движение грузовиков

Ограничение распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось — шесть тонн, двухосную тележку — пять тонн, трехосную тележку — четыре тонны. Исключения: пассажирские автобусы, военная техника, транспорт оперативных служб, а также машины, перевозящие дорожно-строительные материалы, отходы, продукты, топливо и корма.