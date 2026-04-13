Мэр Биробиджана поручил проверить чистоту возле магазинов и офисов

Мэрия Биробиджана усилила контроль за санитарным состоянием городских улиц. Инспекторы профильных управлений начали обход торговых точек и офисных центров с целью проверки качества уборки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба Мэрии Биробиджана, текущий этап работы носит разъяснительный характер: собственникам напоминают о прямой ответственности за порядок перед входом в их учреждения. Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин подчеркнул, что замусоренная территория свидетельствует о неуважении к клиентам, и призвал бизнесменов самостоятельно привести в порядок пешеходные зоны, не дожидаясь вмешательства муниципальных служб.
Однако период предупреждений ограничен. Ровно через семь дней рабочие группы совершат повторный обход. Если предприниматели проигнорируют требования и оставят песок и мусор на тротуарах, сотрудники мэрии перейдут к административным мерам. Нарушителям грозят штрафы согласно правилам благоустройства, действующим на территории городского округа.
