Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Биробиджана поручил проверить чистоту возле магазинов и офисов

Мэрия Биробиджана усилила контроль за санитарным состоянием городских улиц.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Биробиджана усилила контроль за санитарным состоянием городских улиц. Инспекторы профильных управлений начали обход торговых точек и офисных центров с целью проверки качества уборки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба Мэрии Биробиджана, текущий этап работы носит разъяснительный характер: собственникам напоминают о прямой ответственности за порядок перед входом в их учреждения. Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин подчеркнул, что замусоренная территория свидетельствует о неуважении к клиентам, и призвал бизнесменов самостоятельно привести в порядок пешеходные зоны, не дожидаясь вмешательства муниципальных служб.

Однако период предупреждений ограничен. Ровно через семь дней рабочие группы совершат повторный обход. Если предприниматели проигнорируют требования и оставят песок и мусор на тротуарах, сотрудники мэрии перейдут к административным мерам. Нарушителям грозят штрафы согласно правилам благоустройства, действующим на территории городского округа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru