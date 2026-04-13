В Рязанской области завершился проект «Скажи кибербуллингу нет»

Просветительский проект «Скажи кибербуллингу нет» реализовали в Рязанской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи региона.
Главная задача проекта — не только рассказать подросткам о кибербуллинге, но и научить их распознавать риски, правильно реагировать на интернет-травлю и выстраивать безопасную коммуникацию в цифровой среде. Сначала школьники познакомились с основами цифровой безопасности и правилами противодействия кибербуллингу, а затем проверяли знания в интеллектуальной игре.
Финал проекта состоялся 9 апреля в Рязанском Доме молодежи. В нем приняли участие команды школ № 3, 14, 28, 33, 58, 59 и 71. Ребята прошли серию тематических станций, направленных на развитие навыков коммуникации, критического мышления, командной работы и понимания личных границ в цифровой среде. Победителем стала команда школы № 58.
«Сегодня важно не просто пользоваться цифровыми сервисами, а понимать, как безопасно выстраивать общение в Сети. Такие проекты дают школьникам практические навыки, которые реально пригодятся им в жизни, и формируют ответственное отношение к цифровой среде», — отметил министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.