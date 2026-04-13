Changan CS55 Plus или Jetour X70 Plus — какой китайский кроссовер выбрать в Казахстане в 2026 году

Два китайских кроссовера сегодня бьются за кошельки казахстанских семей. Один манит городской ловкостью и ценой, второй — размахом и семейным размахом, сообщает El.kz.
Цены сразу расставляют всё по полкам.
Changan CS55 Plus открывает дверь в сегмент от 8 885 588 тенге. Это тот самый мягкий вход, когда хочется современный кроссовер без ощущения, что переплатил за воздух.
Jetour X70 Plus стартует заметно выше — от 10 990 000 тенге. Здесь уже чувствуешь, что доплачиваешь не просто за марку, а за лишние сантиметры и совсем другую философию машины.
Техническая база у них разная до мозга костей.
Changan ставит на проверенный турбомотор 1.5 с 181 лошадиной силой и семиступенчатым роботом мокрого типа. В городе он живой, отзывчивый, а расход держит в рамках даже в алматинских пробках.
Jetour отвечает двигателем 1.6 на 197 лошадей и своей DCT-коробкой. Запас тяги здесь совсем другой — особенно когда машина забита семьёй и багажом под завязку.
Размеры сразу меняют сценарии жизни с автомобилем.
Jetour вытянулся на 4724 миллиметра. В таком кузове задний ряд превращается в полноценный диван для взрослых, а третий ряд — реальная возможность взять с собой ещё пару человек.
Changan скромнее — 4539 миллиметров. Он легче ныряет в тесные дворы, паркуется без нервов и не заставляет думать о каждом манёвре в центре Астаны или Алматы.
Дорожный просвет тоже работает на разные задачи.
У Jetour он достигает 204 миллиметров. Это уже уверенность на разбитых казахстанских дорогах, когда едешь за город или по грунтовке после дождя.
Changan чуть ниже, но в городе это почти не замечаешь — зато машина ощущается собраннее и легче в управлении.
Дизайн и ощущение за рулём говорят о разном характере.
Jetour выглядит солидно и по-семейному основательно. Хром, большие диски, приветственная подсветка зеркал — всё намекает, что это не просто транспорт, а спутник для долгих поездок всей семьёй.
Changan же играет в современную технологичность. Резкие линии, полностью светодиодная оптика, обновлённая решётка — машина выглядит моложе и динамичнее, словно создана для тех, кто ценит стиль и гаджеты.
В салоне акценты тоже расходятся.
Jetour делает ставку на простор и комфорт. Вентиляция передних сидений, продуманная эргономика, ощущение воздуха — здесь реально удобно ехать часами по трассе Алматы — Астана.
Changan отвечает цифровым миром. Большой экран, круговой обзор, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз — всё это превращает ежедневные поездки в более спокойный и технологичный процесс.
Комплектации у обеих моделей продуманы, но по-разному.
Changan предлагает довольно широкую линейку, где уже в базе есть кожа, панорамная крыша, мощная мультимедиа и целый пакет электронных помощников. Выбор здесь идёт по технологиям и мелочам.
Jetour держит структуру проще, зато сразу даёт ощущение большого автомобиля. Даже в средней комплектации чувствуешь, что купил именно семейный кроссовер, а не просто городской SUV.
Плюсы и минусы проступают довольно чётко.
Changan выигрывает ценой входа, манёвренностью и технологичной начинкой. Он идеален для тех, кто живёт в городе, паркуется у офисов и не хочет переплачивать за лишний объём.
Но если нужны семь мест, серьёзный запас мощности и высокий клиренс — здесь Jetour берёт верх без разговоров.
Почему Jetour дороже, тоже понятно.
Он крупнее, мощнее, просторнее и изначально заточен под семейные сценарии. Полный набор удобств для дальних поездок, третий ряд сидений, больший кузов — всё это в автомобильном мире стоит денег, и доплата здесь уходит не в маркетинг, а в реальные сантиметры и килограммы комфорта.
Что выбрать в итоге — вопрос привычек.
Если бюджет ограничен, а жизнь в основном крутится вокруг города, пробок и коротких выездов — Changan CS55 Plus выглядит очень разумным и современным вариантом.
Когда же в приоритете большая семья, дальние поездки по Казахстану и ощущение запаса пространства и мощности — Jetour X70 Plus берёт своим масштабом и характером.
Каждый из них уже нашёл своих покупателей. И выбор между ними остаётся делом личных приоритетов, а не моды.
