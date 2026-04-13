Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Changan CS55 Plus или Jetour X70 Plus — какой китайский кроссовер выбрать в Казахстане в 2026 году

Два китайских кроссовера с похожей ценовой зоной, но разной логикой покупки.

Источник: Reuters

Два китайских кроссовера сегодня бьются за кошельки казахстанских семей. Один манит городской ловкостью и ценой, второй — размахом и семейным размахом, сообщает El.kz.

Цены сразу расставляют всё по полкам.

Changan CS55 Plus открывает дверь в сегмент от 8 885 588 тенге. Это тот самый мягкий вход, когда хочется современный кроссовер без ощущения, что переплатил за воздух.

Jetour X70 Plus стартует заметно выше — от 10 990 000 тенге. Здесь уже чувствуешь, что доплачиваешь не просто за марку, а за лишние сантиметры и совсем другую философию машины.

Техническая база у них разная до мозга костей.

Changan ставит на проверенный турбомотор 1.5 с 181 лошадиной силой и семиступенчатым роботом мокрого типа. В городе он живой, отзывчивый, а расход держит в рамках даже в алматинских пробках.

Jetour отвечает двигателем 1.6 на 197 лошадей и своей DCT-коробкой. Запас тяги здесь совсем другой — особенно когда машина забита семьёй и багажом под завязку.

Размеры сразу меняют сценарии жизни с автомобилем.

Jetour вытянулся на 4724 миллиметра. В таком кузове задний ряд превращается в полноценный диван для взрослых, а третий ряд — реальная возможность взять с собой ещё пару человек.

Changan скромнее — 4539 миллиметров. Он легче ныряет в тесные дворы, паркуется без нервов и не заставляет думать о каждом манёвре в центре Астаны или Алматы.

Дорожный просвет тоже работает на разные задачи.

У Jetour он достигает 204 миллиметров. Это уже уверенность на разбитых казахстанских дорогах, когда едешь за город или по грунтовке после дождя.

Changan чуть ниже, но в городе это почти не замечаешь — зато машина ощущается собраннее и легче в управлении.

Дизайн и ощущение за рулём говорят о разном характере.

Jetour выглядит солидно и по-семейному основательно. Хром, большие диски, приветственная подсветка зеркал — всё намекает, что это не просто транспорт, а спутник для долгих поездок всей семьёй.

Changan же играет в современную технологичность. Резкие линии, полностью светодиодная оптика, обновлённая решётка — машина выглядит моложе и динамичнее, словно создана для тех, кто ценит стиль и гаджеты.

В салоне акценты тоже расходятся.

Jetour делает ставку на простор и комфорт. Вентиляция передних сидений, продуманная эргономика, ощущение воздуха — здесь реально удобно ехать часами по трассе Алматы — Астана.

Changan отвечает цифровым миром. Большой экран, круговой обзор, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз — всё это превращает ежедневные поездки в более спокойный и технологичный процесс.

Комплектации у обеих моделей продуманы, но по-разному.

Changan предлагает довольно широкую линейку, где уже в базе есть кожа, панорамная крыша, мощная мультимедиа и целый пакет электронных помощников. Выбор здесь идёт по технологиям и мелочам.

Jetour держит структуру проще, зато сразу даёт ощущение большого автомобиля. Даже в средней комплектации чувствуешь, что купил именно семейный кроссовер, а не просто городской SUV.

Плюсы и минусы проступают довольно чётко.

Changan выигрывает ценой входа, манёвренностью и технологичной начинкой. Он идеален для тех, кто живёт в городе, паркуется у офисов и не хочет переплачивать за лишний объём.

Но если нужны семь мест, серьёзный запас мощности и высокий клиренс — здесь Jetour берёт верх без разговоров.

Почему Jetour дороже, тоже понятно.

Он крупнее, мощнее, просторнее и изначально заточен под семейные сценарии. Полный набор удобств для дальних поездок, третий ряд сидений, больший кузов — всё это в автомобильном мире стоит денег, и доплата здесь уходит не в маркетинг, а в реальные сантиметры и килограммы комфорта.

Что выбрать в итоге — вопрос привычек.

Если бюджет ограничен, а жизнь в основном крутится вокруг города, пробок и коротких выездов — Changan CS55 Plus выглядит очень разумным и современным вариантом.

Когда же в приоритете большая семья, дальние поездки по Казахстану и ощущение запаса пространства и мощности — Jetour X70 Plus берёт своим масштабом и характером.

Каждый из них уже нашёл своих покупателей. И выбор между ними остаётся делом личных приоритетов, а не моды.

