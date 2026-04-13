Выплаты ко Дню Победы получат ветераны Красноярского края

Свыше 66 тыс. жителей Красноярского края получат выплаты к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Так, по 50 тыс. руб. выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 10 тыс. руб. — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, по 5 тыс. руб. — жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников войны.
По 1,5 тыс. руб. положено детям погибших защитников Отечества и людям, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте.
По словам министра социальной политики Красноярского края Ирины Пастуховой, единовременные выплаты людям поступят с пенсией в апреле без каких-либо заявлений.