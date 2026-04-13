«Устаз-блогер» наказан после своих сравнений людей с коровами в Алматы

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Так называемый «устаз-блогер» Нуржан Смагулов наказан после своих сравнений людей с коровами в Алматы, сообщает пресс-служба городского управления по делам религий (УДР).
«УДР привлечен к административной ответственности так называемый “устаз” Нуржан Смагулов за распространение материалов, оскорбляющих граждан. Н. Смагулов, позиционирующий себя в качестве религиозного “устаза”, разместил в социальной сети Instagram видеоматериалы с высказываниями, содержащими признаки оскорбления граждан, в частности, сравнивая их с “коровами”», — говорится в сообщении.
По данному факту сотрудниками УДР был составлен административный протокол по подпункту 3 пункта 1 статьи 490 (нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях) КоАП РК.
«По решению суда Н. Смагулов признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет Т108 125. Напоминаем о важности соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также уважительного отношения к убеждениям и мировоззрению других граждан», — сказано в сообщении.