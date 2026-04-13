Ограничения в работе мобильного интернета введены в Нижнем Новгороде

Работают только сайты из «белого списка».

Источник: Время

Мобильный интернет в Нижнем Новгороде работает с ограничениями 13 апреля. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Теперь будем считать дни, когда он вообще работает», — пишет в пользователь с ником Андрей Ферантов. «Ограничили — и баста! Не понятно только, почему “белый список” не вырубают. Не честно», — высказывает свое мнение Анфиса Лужина. «Пора уже график работы интернета составлять. Как с отключением горячей воды», — иронизирует Светлана Птахина.

Ранее работу мобильного интернета в Нижнем Новгороде ограничивали 3 апреля.