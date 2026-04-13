Красноярцам напомнили, как добиться перерасчёта за слишком горячие батареи

В обычных комнатах температура должна составлять от +18 до +22 градусов.

Жителям Красноярска напомнили: требовать компенсацию можно не только при низкой температуре, но и при её избытке. Памятки подготовили в региональном Стройнадзоре.

По нормативам, в обычных комнатах температура должна составлять от +18 до +22 градусов, в угловых — от +20 до +24. Для северных территорий края показатели выше. Ночью допустимы небольшие отклонения.

Если батареи греют слишком сильно и температура заметно превышает норму, нужно:

подать заявку на замер через управляющую компанию или приложение «Госуслуги. Дом»;

получить копию акта о замере;

написать заявление на перерасчёт, приложив акт.

Если УК не реагирует, можно обратиться в Стройнадзор Красноярского края.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, как правильно проводить весеннюю генуборку.