Красноярцам напомнили, как добиться перерасчёта за слишком горячие батареи

Жителям Красноярска напомнили: требовать компенсацию можно не только при низкой температуре, но и при её избытке. Памятки подготовили в региональном Стройнадзоре.
По нормативам, в обычных комнатах температура должна составлять от +18 до +22 градусов, в угловых — от +20 до +24. Для северных территорий края показатели выше. Ночью допустимы небольшие отклонения.
Если батареи греют слишком сильно и температура заметно превышает норму, нужно:
подать заявку на замер через управляющую компанию или приложение «Госуслуги. Дом»;
получить копию акта о замере;
написать заявление на перерасчёт, приложив акт.
Если УК не реагирует, можно обратиться в Стройнадзор Красноярского края.
