Дизен: Йемен может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив после угроз Трампа

В Норвегии предупредили о последствиях угроз Трампа по поводу Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о предстоящей блокировке Штатами Ормузского пролива не останутся без последствий. Например, Йемен в ответ может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом в соцсети Х предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Если США заблокируют Ормузский пролив, то Йемен, вероятно, заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы перекрыть Красное море. Предположение о доминировании в эскалации — главная ошибка Трампа», — отметил ученый.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка в ближайшее время начнет блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормузский пролив. По его словам, в этой операции примут участие и другие страны, но какие именно, глава Белого дома уточнять не стал.

До этого Пакистан на переговорах в Исламабаде предложил США и Ирану совместно патрулировать Ормузский пролив, чтобы урегулировать вопрос судоходства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше