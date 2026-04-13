Дизен: Йемен может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив после угроз Трампа

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о предстоящей блокировке Штатами Ормузского пролива не останутся без последствий. Например, Йемен в ответ может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом в соцсети Х предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Если США заблокируют Ормузский пролив, то Йемен, вероятно, заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы перекрыть Красное море. Предположение о доминировании в эскалации — главная ошибка Трампа», — отметил ученый.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка в ближайшее время начнет блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормузский пролив. По его словам, в этой операции примут участие и другие страны, но какие именно, глава Белого дома уточнять не стал.
До этого Пакистан на переговорах в Исламабаде предложил США и Ирану совместно патрулировать Ормузский пролив, чтобы урегулировать вопрос судоходства.