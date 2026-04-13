Красноярцев предупредили о рисках заражения при курении кальяна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцам напомнили о рисках для здоровья, связанных с курением кальяна. Поводом стал вопрос жителя региона о возможности заразиться инфекцией через устройство, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Как отмечают специалисты, кальян нельзя считать безопасным с точки зрения гигиены. Влажная и теплая среда внутри колбы, трубок и шлангов способствует размножению микроорганизмов. Это может привести к передаче инфекций, в том числе туберкулеза, кандидоза, стафилококковой инфекции и герпеса.
Риск заражения возрастает при использовании кальяна в компании. При этом даже индивидуальные мундштуки не обеспечивают полной защиты, поскольку бактерии могут попадать внутрь устройства и сохраняться на его элементах.
В ведомстве подчеркнули, что курение кальяна само по себе наносит вред здоровью, и рекомендовали отказаться от этой привычки.