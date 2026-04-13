Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев предупредили о рисках заражения при курении кальяна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцам напомнили о рисках для здоровья, связанных с курением кальяна. Поводом стал вопрос жителя региона о возможности заразиться инфекцией через устройство, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Источник: НИА Красноярск

Как отмечают специалисты, кальян нельзя считать безопасным с точки зрения гигиены. Влажная и теплая среда внутри колбы, трубок и шлангов способствует размножению микроорганизмов. Это может привести к передаче инфекций, в том числе туберкулеза, кандидоза, стафилококковой инфекции и герпеса.

Риск заражения возрастает при использовании кальяна в компании. При этом даже индивидуальные мундштуки не обеспечивают полной защиты, поскольку бактерии могут попадать внутрь устройства и сохраняться на его элементах.

В ведомстве подчеркнули, что курение кальяна само по себе наносит вред здоровью, и рекомендовали отказаться от этой привычки.