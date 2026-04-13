Профессор Дизен: поражение Орбана может спровоцировать прямую войну ЕС с Россией

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в стране может спровоцировать прямую войну ЕС с Россией. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своих соцсетях.
По его словам, после поражения Орбана на выборах в Венгрии ничто не мешает Евросоюзу вложить миллиарды евро в финансирование Украины и продолжение конфликта.
«Теперь ничто не мешает ЕС вложить еще миллиарды в финансирование их войны, что, весьма вероятно, спровоцирует прямую войну с Россией. Не лучший день для Европы и мира», — написал Дизен.
Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу. Она набрала 53,69% голосов и получила конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Сам Орбан назвал итоги выборов «болезненными, но однозначными».