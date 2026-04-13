Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Дизен: поражение Орбана может спровоцировать прямую войну ЕС с Россией

На Западе предупредили о последствиях поражения Орбана на выборах в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в стране может спровоцировать прямую войну ЕС с Россией. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своих соцсетях.

По его словам, после поражения Орбана на выборах в Венгрии ничто не мешает Евросоюзу вложить миллиарды евро в финансирование Украины и продолжение конфликта.

«Теперь ничто не мешает ЕС вложить еще миллиарды в финансирование их войны, что, весьма вероятно, спровоцирует прямую войну с Россией. Не лучший день для Европы и мира», — написал Дизен.

Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу. Она набрала 53,69% голосов и получила конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Сам Орбан назвал итоги выборов «болезненными, но однозначными».

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше