Опубликованы фотографии пасхального Крестного хода в Нижнем Новгороде

Маршрут прошел от Михайло-Архангельского собора в Кремле и завершился у кафедрального собора Александра Невского.

Источник: Нижегородская правда

Порядка 10 тысяч человек поучаствовали в традиционном Крестном ходе на Пасху в Нижнем Новгороде. Маршрут прошел от Михайло-Архангельского собора в Кремле, Зеленский съезд, площадь Народного единства, Рождественскую улицу и Канавинский мост, а завершился у кафедрального собора Александра Невского.

На стрелке освятили царь-пасху весом 780 кг и кулич массой 250 кг, которые затем раздали участникам.

Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он также раздавал верующим крашеные яйца по ходу шествия. Как это было — смотрите в фоторепортаже сайта pravda-nn.ru.Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали тест на знание истории и традиций Пасхи.