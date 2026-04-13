Опубликованы фотографии пасхального Крестного хода в Нижнем Новгороде

Порядка 10 тысяч человек поучаствовали в традиционном Крестном ходе на Пасху в Нижнем Новгороде. Маршрут прошел от Михайло-Архангельского собора в Кремле, Зеленский съезд, площадь Народного единства, Рождественскую улицу и Канавинский мост, а завершился у кафедрального собора Александра Невского.
На стрелке освятили царь-пасху весом 780 кг и кулич массой 250 кг, которые затем раздали участникам.
Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он также раздавал верующим крашеные яйца по ходу шествия.