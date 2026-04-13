Более 10 населенных пунктов Прикамья временно останутся без радио и телевидения

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 6 по 12 апреля. Временно отключат радио- и телепередающие станции более 10 населенных пунктов Прикамья.
Под краткосрочные отключения попадут:
— 14 апреля с 12:00 до 18:00 Губаха (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, Радио России;
— 14 апреля с 11:00 до 17:00 Абрамово (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
— 14 апреля с 11:00 до 17:00 Чайковский (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
— 14 апреля с 11:00 до 17:00 Печенки (РТРС-1, РТРС-2);
— 15 апреля с 12:00 до 18:00 Маховляне (РТРС-1, РТРС-2;
— 15 апреля с 11:00 до 17:00 Краснояр 2 (РТРС-1, РТРС-2, Радио России, РНВ+Притулвье);
— 16 апреля с 11:00 до 17:00 Александровск (РТРС-1, РТРС-2);
— 16 апреля с 11:00 до 17:00 Юксеево (РТРС-1, РТРС-2;
— 16 апреля с 11:00 до 17:00 Ильинский (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);
— 16 апреля с 12:00 до 14:00 Уинское (РТРС-1, РТРС-2);
— 17 апреля с 12:00 до 18:00 Узяр (РТРС-1, РТРС-2).
Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.