Более 10 населенных пунктов Прикамья временно останутся без радио и телевидения

Краткосрочные отключения проведут в период с 13 по 19 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 6 по 12 апреля. Временно отключат радио- и телепередающие станции более 10 населенных пунктов Прикамья.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 14 апреля с 12:00 до 18:00 Губаха (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, Радио России;

— 14 апреля с 11:00 до 17:00 Абрамово (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

— 14 апреля с 11:00 до 17:00 Чайковский (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

— 14 апреля с 11:00 до 17:00 Печенки (РТРС-1, РТРС-2);

— 15 апреля с 12:00 до 18:00 Маховляне (РТРС-1, РТРС-2;

— 15 апреля с 11:00 до 17:00 Краснояр 2 (РТРС-1, РТРС-2, Радио России, РНВ+Притулвье);

— 16 апреля с 11:00 до 17:00 Александровск (РТРС-1, РТРС-2);

— 16 апреля с 11:00 до 17:00 Юксеево (РТРС-1, РТРС-2;

— 16 апреля с 11:00 до 17:00 Ильинский (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

— 16 апреля с 12:00 до 14:00 Уинское (РТРС-1, РТРС-2);

— 17 апреля с 12:00 до 18:00 Узяр (РТРС-1, РТРС-2).

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.