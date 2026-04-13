Россиянам рассказали, как влияет на здоровье завтрак, состоящий только из кофе

По утрам скачки сахара в организме могут вызывать усталость. О том, почему на завтрак лучше есть белок, рассказала кулинарный эксперт, блогер Светлана Бахлина. Чтобы прием пищи был более сытным, можно съесть натуральный йогурт с добавлением орехов, семян чиа или льна. Для плотного завтрака подойдет тост из цельнозернового хлеба с белковой начинкой (авокадо, яйцо, лосось). Такой завтрак даст хороший баланс белков, жиров и сложных углеводов.