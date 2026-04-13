Россиянам рассказали, как влияет на здоровье завтрак, состоящий только из кофе

Состоящий только из кофе завтрак приводит к лишнему весу. Об этом рассказал гастроэнтеролог Александр Приказчиков.
По его словам, люди, завтракающие только кофе, не получают необходимых питательных веществ — вместо этого в организм поступают пустые калории.
При этом врач отметил, что можно выпить только кофе, а потом полноценно позавтракать. Утверждение о том, что этот напиток нельзя употреблять натощак, он назвал мифом.
— Если это входит в привычку, то это все равно так или иначе перерастет в профицит калорий и лишний вес, — рассказал Приказчиков в интервью YouTube-каналу «Доктор Живой».
По утрам скачки сахара в организме могут вызывать усталость. О том, почему на завтрак лучше есть белок, рассказала кулинарный эксперт, блогер Светлана Бахлина. Чтобы прием пищи был более сытным, можно съесть натуральный йогурт с добавлением орехов, семян чиа или льна. Для плотного завтрака подойдет тост из цельнозернового хлеба с белковой начинкой (авокадо, яйцо, лосось). Такой завтрак даст хороший баланс белков, жиров и сложных углеводов.