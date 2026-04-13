Как создать сложный пароль, который не взломают мошенники: советы МВД

Жителям Волгоградской области, которые переживают за безопасность своих аккаунтов, стоит прислушаться к рекомендациям федеральных экспертов. В управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России опубликовало простые, но эффективные советы по созданию надежных паролей. Главное правило: забыть про очевидные комбинации и включить личную логику.
Ситуация с паролями у большинства пользователей остается печальной. Люди по привычке ставят имена, фамилии, клички питомцев или даты рождения. Проблема в том, что такие варианты злоумышленники проверяют в первую очередь. Взломать подобную защиту — дело нескольких минут.
Эксперты МВД предлагают другой подход. Надежный пароль можно собрать из несвязанных слов. Чем страннее сочетание, тем лучше. Вместо банального «Kot2024» куда практичнее выглядит что-то вроде «ЧашкаОкеанЛампа17». Такой набор символов сложно подобрать автоматическими программами, а запомнить его проще, чем хаотичный набор букв и цифр.
Еще один рабочий метод — придумать абсурдную фразу, которую легко визуализировать. Пароль не обязан выглядеть как случайный набор символов. Достаточно взять необычное предложение, которое рисует в голове яркий образ, и использовать его за основу.
Для особо важных аккаунтов — банковских приложений, госуслуг, электронной почты — специалисты советуют применять личный способ кодирования. Берете понятную фразу и преобразуете ее по собственному правилу: меняете раскладку клавиатуры, делаете заглавной каждую третью букву или заменяете буквы на похожие символы.
Ключевое предупреждение от МВД: никогда не используйте один и тот же пароль на разных сервисах. Если злоумышленники получат доступ к одному аккаунту, они попробуют эти же данные на других площадках.
