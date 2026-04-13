Главу ветинспекции Прикамья оштрафовали за отказ показать документы заявителю

Начальника Государственной ветеринарной инспекции Пермского края привлекли к административному штрафу из-за необоснованного отказа заявителю в предоставлении документов по его обращению. Региональная прокуратура отреагировала на жалобу гражданина и провела проверку, сообщили в надзорном органе.
Прокуратура подтвердила нарушения и потребовала устранить их, ознакомив гражданина с материалами. Однако требования остались без внимания — нарушения не исправили, а документы заявителю не предоставили.
В итоге в отношении руководителя ветинспекции возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение требований прокурора. Мотовилихинский районный суд Перми назначил должностному лицу наказание в виде штрафа.