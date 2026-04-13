Как лечить метеоризм? Простой способ

Если вздутие живота отмечается время от времени и не вызвано серьёзными заболеваниями, справиться с ним можно быстро и без таблеток. Главный принцип — помочь кишечнику избавиться от лишнего газа естественным путём и не допускать его скопления в будущем.
Вот простые пошаговые способы избавиться от повышенного газообразования в домашних условиях.
1. Тепло и покой
Положите тёплую грелку или бутылку с горячей водой на живот. Тепло расслабляет мышцы кишечника, снимает спазмы — газы легче продвигаются к выходу. Лягте на бок, подтянув колени к животу (поза эмбриона). Это самая естественная поза для отхождения газов.
2. Лёгкий массаж
Круговыми движениями по часовой стрелке поглаживайте живот вокруг пупка. Начинайте с лёгких поглаживаний, постепенно усиливая нажим. Массаж стимулирует перистальтику и помогает газам «пойти» к прямой кишке. Делайте 5−10 минут.
3. Простое народное средство — укропная вода
Чайная ложка семян укропа (или фенхеля) на стакан кипятка. Настоять 10−15 минут, процедить, пить тёплым маленькими глотками. Это мягкое ветрогонное средство, которое работает уже через 20−30 минут. Также подойдёт обычный чай с мятой или ромашкой — они расслабляют кишечник.
4. Прогулка
Самый недооценённый способ — простая прогулка. Даже 5−10 минут ходьбы заставляют кишечник сокращаться и выталкивать газы. Если не можете выйти на улицу, походите по комнате, сделайте лёгкую зарядку: наклоны, повороты туловища, приседания.
5. Если ничего не сработало — помогут лекарства
Препараты от метеоризма работают следующим образом — мелкие пузырьки газа собираются в один большой, который выходит естественным путём. Препарат не всасывается в кровь, действует только в кишечнике, разрешён даже детям и беременным. Достаточно принять разовую дозу по инструкции — через 15−30 минут становится легче.
Что делать, чтобы метеоризм не возвращался?
- Ешьте медленно.
- Исключите на пару дней газообразующие продукты (молоко, капусту, бобовые, чёрный хлеб, газировку, виноград).
- После еды не ложитесь— лучше посидеть или пройтись 10 минут.
- Пейте воду между едой, а не во время еды.
- Добавьте в рацион варёные овощи и каши (рис, гречка) — они не бродят.
Важно!
«Если вы все делаете правильно, а метеоризм не уходит — это может быть симптом пищевой непереносимости, которой, по некоторым данным, страдают до 90% людей — и большинство из них не подозревают об этом, — рассказала aif.ru врач-терапевт-кардиолог Мария Кириллова, — Главная причина пищевой непереносимости — отсутствие или дефицит определённых ферментов в организме, что делает пищеварение некомфортным».
Современные методы диагностики позволяют исследовать около 100 продуктов с точки зрения их переносимости организмом. Один из надежных способов этого состояния — элиминационная диета и провокационные пробы. Подозреваемый продукт полностью исключают из рациона на несколько недель, а затем возвращают и при этом оценивают реакцию.