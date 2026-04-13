Учитель труда набросился на ученика в Дзержинске из-за оскорблений

В городе Дзержинске произошел инцидент: учитель труда применил силу по отношению к ученику, который демонстративно позволил себе оскорбительные высказывания в адрес педагога. Об этом сообщили представители департамента образования.

Ситуация разрешилась тем, что школьник принес учителю извинения, а его мать официально заявила об отсутствии претензий к учебному заведению. С самим учителем проведена разъяснительная беседа о недопустимости применения физического воздействия.

Решение относительно дисциплинарных мер к остальным учащимся, вовлеченным в конфликт, будет принято по итогам обсуждения на педагогическом совете.

Ранее нижегородский министр образования отреагировал на трагедию в Пермском крае.