На этой неделе в Красноярске сохранится прохладная погода

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается прохладная, но стабильная погода. Сегодня, 13 апреля, максимальная температура составит +3 днем и −2 ночью. Также возможен мокрый снег.
Завтра похолодает до −2 и −6 в светлое и темное время суток. Впрочем, осадков или сильного ветра быть не должно.
В среду днем снова ожидается +3. Ночью температура составит −6.
В четверг, помимо мокрого снега, синоптики обещают 0 градусов днем и −4 ночью.
В пятницу, 17 апреля, днем снова ожидается 0 градусов, а к вечеру похолодает до −6.
В субботу незначительно потеплеет до +1 днем и −4 ночью.
В воскресенье температура поднимется до +4 днем, но к ночью похолодает до −6.