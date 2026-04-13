В ГАИ рассказали, когда красноярским водителям «переобувать» машины

«Производители автомобильных шин рекомендуют осуществлять замену колёс на летние, только когда устанавливается среднесуточная температура выше +7 °C. Если на улице холоднее, летняя автомобильная резина, отличающаяся характеристиками от зимней, будет затвердевать, и сцепление с дорожным покрытием будет хуже, — рассказывают в ГАИ. — Повременить с установкой летней резины следует тем водителям, чей маршрут связан с выездами за город, где температура, как правило, ниже на несколько градусов, и дорожные условия могут отличаться».