В Хабаровском крае мужчина стал жертвой схемы с «европейским авто»

В Хабаровском крае, в Солнечном округе 44-летний местный житель лишился 1,4 млн рублей, поверив в покупку автомобиля из Европы через интернет, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, мужчина искал кроссовер и нашёл в сети сайт, который представлялся компанией по поставкам автомобилей из-за рубежа. После перехода по ссылке он оказался в мессенджере, где с ним связался «менеджер» и предложил подбор машины под заказ.
Покупателю оперативно подобрали кроссовер стоимостью 1,4 млн рублей. Для убедительности ему направили договор купли-продажи на иностранном языке, якобы заключённый с зарубежным продавцом. Визуально документ выглядел официально, что снизило сомнения мужчины.
После этого он перевёл всю сумму на указанные реквизиты, ожидая доставки автомобиля.
Через некоторое время с ним связался ещё один «представитель компании» и сообщил, что для завершения сделки необходимо оплатить «утилизационный сбор» — ещё около 1,4 млн рублей. По словам собеседника, сумма должна была вернуться после оформления всех документов.
Именно это требование стало поводом для сомнений. Мужчина попытался уточнить детали, однако связь с «сотрудниками» прекратилась. После этого он обратился в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к схеме. По предварительным данным, злоумышленники действовали дистанционно, используя поддельные сайты и мессенджеры.
В МВД напоминают: при покупке автомобилей через интернет важно проверять продавцов, не переводить деньги до заключения сделки и с осторожностью относиться к любым «дополнительным платежам», возникающим уже после оплаты.