Волейбольный клуб из Хабаровска занял шестое место в Высшей лиге «А»

В Хабаровске подвели итоги 13 тура чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А» среди женщин. Местный клуб «Амурские Тигрицы» провел финальные в этом сезоне домашние игры без поражений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, соперницами хабаровчанок стали коллективы «Динамо-Метар-2» и «Динамо-Уфимочка БашГАУ». За четыре игровых дня подопечные Александра Щурина уступили оппонентам лишь две партии, одержав четыре победы подряд. В активе команды теперь значится 101 очко после 52 проведенных встреч.
Главный тренер «Амурских Тигриц» подчеркнул, что поддержка трибун оказала существенное влияние на итоговый результат. Сейчас волейболистки занимают промежуточную шестую позицию в общем зачете чемпионата. 14 тур национального первенства команда проведет на выезде. Матчи против «Москвички-МВА» и анапского «Динамо» запланированы на вторую половину апреля и пройдут в Южно-Сахалинске.
