Волейбольный клуб из Хабаровска занял шестое место в Высшей лиге «А»

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, соперницами хабаровчанок стали коллективы «Динамо-Метар-2» и «Динамо-Уфимочка БашГАУ». За четыре игровых дня подопечные Александра Щурина уступили оппонентам лишь две партии, одержав четыре победы подряд. В активе команды теперь значится 101 очко после 52 проведенных встреч.