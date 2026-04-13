Нижегородские хирурги удалили пациенту кисту размером с яйцо

Хирурги нижегородской больницы имени Семашко удалили пациенту кисту размером с куриное яйцо. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Нижегородец жил с новообразованием на шее 15 лет. В какой-то момент оно стало расти и причинять дискомфорт. Врачи диагностировали жителю срединную кисту шеи необычных размеров. Чаще всего она образуется из-за аномалий щитовидно-язычного протока.
