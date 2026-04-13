Нижегородские хирурги удалили пациенту кисту размером с яйцо

Он жил с этим новообразованием 15 лет.

Источник: Живем в Нижнем

Хирурги нижегородской больницы имени Семашко удалили пациенту кисту размером с куриное яйцо. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Нижегородец жил с новообразованием на шее 15 лет. В какой-то момент оно стало расти и причинять дискомфорт. Врачи диагностировали жителю срединную кисту шеи необычных размеров. Чаще всего она образуется из-за аномалий щитовидно-язычного протока.

Ранее мы писали, что сочетанную пересадку почки и поджелудочной железы провели в Нижнем Новгороде. Подобное оперативное вмешательство в регионе выполнили впервые.

Напомним, что нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ.