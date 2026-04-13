Бритни Спирс обратилась в рехаб после пьяной выходки

Популярная американская исполнительница Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб. Это произошло после её недавнего задержания за вождение в нетрезвом виде, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя певицы.
По словам собеседника издания, звезда легла в реабилитационный центр 12 апреля. До этого полицейские Калифорнии остановили её автомобиль и арестовали за пьяное вождение.
На следующий день Спирс отпустили, но уже 4 мая ей предстоит ответить перед судом за этот проступок.
В 2008 году певицу признали частично недееспособной. Причиной стали проблемы с наркотиками и опасения за её психическое здоровье. Тогда её отправили под принудительную опеку, которую американский суд отменил только 13 ноября 2021 года.
Спирс попадала в рехабы как минимум четыре раза (по некоторым данным, шесть раз). Впервые ее отправляли на лечение в 2007 году, причем два раза за короткий период.
