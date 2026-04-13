Бритни Спирс добровольно легла в реабилитационную клинику

Американская певица Бритни Спирс добровольно обратилась в реабилитационный центр после инцидента с пьяным вождением. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артистки.
Сообщается, что 12 апреля она начала лечение. Ранее, 4 марта, ее задержали сотрудники дорожной полиции в Калифорнии за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Отмечается, что на следующий день певицу отпустили, однако 4 мая ей предстоит явиться в суд по данному делу, передает портал.
В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной и находилась под опекой из-за проблем со здоровьем, однако в ноябре 2021 года суд отменил это решение.
Спирс ранее объявила о готовности вернуться на сцену после семилетнего перерыва, начавшегося после финала тура Piece of Me в октябре 2018 года. Скоро она выступит вместе со своим 19-летним сыном в Великобритании и Австралии.
При этом бывший супруг Спирс, танцор Кевин Федерлайн, рассказал, что артистка заставляла 11-летнего сына Престона совместно принимать с ней ванну, несмотря на его явное смущение.