В селе Солдатском Курской области прошла игра, посвященная космосу

В начале мероприятия ведущая познакомила ребят с важнейшими этапами освоения космоса, рассказала о жизни космонавтов на Международной космической станции, как проходит подготовка к полетам, чем питаются космонавты в невесомости и какие навыки и умения нужны для того, чтобы отправиться к звездам. Дети узнали историю создания первых космических кораблей, познакомились с интересными фактами о первом полете Юрия Гагарина и историческом выходе Алексея Леонова в открытый космос.