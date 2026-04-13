В селе Солдатском Курской области прошла игра, посвященная космосу

Интеллектуальная игра «Открывая двери в Космос» состоялась в библиотеке в селе Солдатском Курской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Фатежской межпоселенческой библиотеке.
В начале мероприятия ведущая познакомила ребят с важнейшими этапами освоения космоса, рассказала о жизни космонавтов на Международной космической станции, как проходит подготовка к полетам, чем питаются космонавты в невесомости и какие навыки и умения нужны для того, чтобы отправиться к звездам. Дети узнали историю создания первых космических кораблей, познакомились с интересными фактами о первом полете Юрия Гагарина и историческом выходе Алексея Леонова в открытый космос.
Затем две команды участников игры выполняли задания на станциях «Звездная викторина», «История космонавтики», «Они были первыми», «Позывные», «Он сказал: “Поехали”», «Самая, самая» и «На земле, а в космосе». В ходе игры участники окунулись в мир отечественной космонавтики, проверили свои знания о Солнечной системе, звездах и планетах.
