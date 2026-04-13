Глава Челябинска прокомментировал горы черных мешков с листьями на тротуарах

После старта субботников в Челябинске жители и гости города все чаще жалуются на скопление черных мешков с мусором на тротуарах и во дворах. Глава города Алексей Лошкин прокомментировал ситуацию и дал поручение оперативно вывозить отходы с мест уборки, сообщил он на аппаратном совещании.
Сейчас идет активная фаза проведения субботников. Благодарю все предприятия, которые сегодня присоединились к нашей акции. Но, к сожалению, мы сейчас фиксируем и в обращениях жителей, и при объезде территории, что там, где проводился субботник, остается большое количество мешков с мусором.
Мэр поручил обеспечивать максимально оперативный вывоз со всех мест наведения порядка.
«Накопление и невывоз в течение ближайшего времени приводит к тому, что мешки рвутся и этот труд становится как бы в обратную сторону», — сказал глава города.
Контролировать вывоз поручено комитету дорожного хозяйства — в части улично-дорожной сети и управлению ЖКХ — в части работы управляющих компаний. Что касается образовательных организаций, на каждом уровне есть свои формы помощи и при необходимости вузам и школам помогут с вывозом.
Тем временем в региональном операторе ЦКС отмечают, что Челябинск отстает от графика вывоза уличного смета. Перед началом субботников согласовали ежедневный вывоз до 4 тысяч пакетов, однако за минувшую неделю поступило всего 60 заявок от управляющих компаний. Фактически вывозится около 1 тысячи мешков в день вместо необходимых 3,5 тысячи.
«Если основная масса отходов накопится к окончанию субботников, ближе к 1 мая, водителям мусоровозов будет сложно объехать все площадки, есть риск, что город к майским праздникам может остаться неубранным», — предупредил директор производственного департамента Челябинского кластера ЦКС Аркадий Лыгин.
Также в Челябинской области стартовали весенние субботники на инфраструктурных объектах сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и прилегающих к ним территориях.