За выходные в Красноярске задержали 45 нетрезвых водителей

В Красноярске за прошедшие выходные сотрудники ДПС выявили 45 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Об этом рассказали в НИА Красноярск. Среди них были семь автомобилистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, теперь им грозит уголовное преследование. Также инспекторы задержали шесть водителей без водительских удостоверений, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. По данным Госавтоинспекции, за выходные произошло шесть дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность. Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону «синей линии» (263−10−19) или через чат-бот.