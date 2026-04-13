Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько начальников в полиции Атырауской области отстранены от должностей после проверки МВД

В Департаменте полиции (ДП) Атырауской области проведена проверка, после которой несколько начальников отстранены от своих должностей. Информацию, ранее появившуюся в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Официальный комментарий МВД РК

Из официального комментария следует, что Министерство внутренних дел на постоянной основе проводит плановые служебные проверки деятельности территориальных подразделений.

В связи с выявленными грубыми нарушениями служебно-воинской дисциплины, отсутствием должного контроля и организации работы, приказом министра внутренних дел отстранены от занимаемых должностей:

  • начальник Управления полиции Атырау,

  • руководитель Управления собственной безопасности,

  • руководитель Управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области.

Пресс-служба МВД РК напомнила, что министр внутренних дел Ержан Саденов неоднократно подчеркивал, что в МВД ведется и будет вестись принципиальная работа по обеспечению законности и служебной дисциплины, в том числе в собственных рядах.

«Данная работа носит системный и последовательный характер», — заключили в пресс-службе МВД РК.