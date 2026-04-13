Несколько начальников в полиции Атырауской области отстранены от должностей после проверки МВД

Официальный комментарий МВД РК
Из официального комментария следует, что Министерство внутренних дел на постоянной основе проводит плановые служебные проверки деятельности территориальных подразделений.
В связи с выявленными грубыми нарушениями служебно-воинской дисциплины, отсутствием должного контроля и организации работы, приказом министра внутренних дел отстранены от занимаемых должностей:
начальник Управления полиции Атырау,
руководитель Управления собственной безопасности,
руководитель Управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области.
Пресс-служба МВД РК напомнила, что министр внутренних дел Ержан Саденов неоднократно подчеркивал, что в МВД ведется и будет вестись принципиальная работа по обеспечению законности и служебной дисциплины, в том числе в собственных рядах.
«Данная работа носит системный и последовательный характер», — заключили в пресс-службе МВД РК.