В красноярском Студгородке загорелась многоэтажка

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 апреля в Красноярске на улице Борисова, 28 загорелась квартира. В краевом МЧС уточнили, что огонь охватил 40 квадратных метров.

Видео пожара появилось в местных пабликах и телеграм-каналах. Судя по кадрам, языки пламени и клубы черного дыма вырывались с балкона на десятом этаже жилого дома.

Спасатели ликвидировали пожар в 12:17. К счастью, погибших и пострадавших нет. Из здания до приезда сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе дети.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.

