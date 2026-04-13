В красноярском Студгородке загорелась многоэтажка

Утром 13 апреля в Красноярске на улице Борисова, 28 загорелась квартира. В краевом МЧС уточнили, что огонь охватил 40 квадратных метров.
Видео пожара появилось в местных пабликах и телеграм-каналах. Судя по кадрам, языки пламени и клубы черного дыма вырывались с балкона на десятом этаже жилого дома.
Спасатели ликвидировали пожар в 12:17. К счастью, погибших и пострадавших нет. Из здания до приезда сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе дети.
Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.
Ранее мы писали, что из торгового центра «Мега» вывели всех покупателей.