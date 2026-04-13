В России предложили восстановить 700 простаивающих Ан-2

Разработчик самолетов Ан-2 ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложил восстановить до 700 самолётов Ан-2, находящихся на хранении, для решения проблемы дефицита местных авиаперевозок. По оценке института, у простаивающих машин выработано лишь 25−30% ресурса, а календарный срок службы для них не установлен. Модернизация парка, по мнению разработчика, позволит закрыть потребности региональной авиации на ближайшие 5−7 лет — до поступления новых самолётов этого класса, пишет «Коммерсант».