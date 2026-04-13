Ватикан ответил на критику Трампа в адрес Папы Льва XIV

В Ватикане ответили на критику президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. С соответствующим заявлением выступил представитель Святого престола отец Антонио Спадаро.
По его словам, американский лидер пытается перевести диалог в удобную для себя плоскость. Однако понтифик, как отметил Спадаро, говорит на ином языке. Так, Лев IX находится вне логики силы и политических интересов.
«Трамп не спорит с Львом: он умоляет его перейти на язык, на котором он сможет доминировать. Но Папа говорит на другом языке, на языке, который отказывается сводиться к грамматике силы, безопасности, национальных интересов», — сказал Спадаро.
Напомним, Дональд Трамп ранее раскритиковал Папу Римского Льва XIV в соцсети Truth Social. По его словам, ему не нужен понтифик, который выступает против политики США. Также он выразил недовольство высказываниями Папы по поводу ядерной темы и внешней политики Вашингтона.