Ватикан ответил на критику Трампа в адрес Папы Льва XIV

Отец Антонио Спадаро отметил, что Трамп хочет перехода папы Римского Льва IX на язык, на котором можно «доминировать».

Источник: Комсомольская правда

В Ватикане ответили на критику президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. С соответствующим заявлением выступил представитель Святого престола отец Антонио Спадаро.

По его словам, американский лидер пытается перевести диалог в удобную для себя плоскость. Однако понтифик, как отметил Спадаро, говорит на ином языке. Так, Лев IX находится вне логики силы и политических интересов.

«Трамп не спорит с Львом: он умоляет его перейти на язык, на котором он сможет доминировать. Но Папа говорит на другом языке, на языке, который отказывается сводиться к грамматике силы, безопасности, национальных интересов», — сказал Спадаро.

Напомним, Дональд Трамп ранее раскритиковал Папу Римского Льва XIV в соцсети Truth Social. По его словам, ему не нужен понтифик, который выступает против политики США. Также он выразил недовольство высказываниями Папы по поводу ядерной темы и внешней политики Вашингтона.

