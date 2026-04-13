Ученые в Ростове выяснили, как марсианская вода влияет на организм человека

Исследования перед экспедициями на Марс: донские ученые изучили воду с дейтерием.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из Ростова-на-Дону исследовали воду, обогащенную дейтерием, или по-другому тяжелым водородом. Этот элемент неравномерно распределен в природных водах, а также содержится во льдах на Марсе, пояснили в ЮНЦ РАН.

Дейтерий при его употреблении оказывает влияение на организм млекопитающих. Специалисты попытались выяснить, как «марсианские воды» с изотопным составом могут воздействовать на человека.

— Интерес возрастает в связи с возможной экспедицией на Марс в ближайшем будущем. Повышение концентрации дейтерия приводит к развитию стрессовой реакции и включению механизмов, направленных на адаптацию к этим условиям. В итоге активируется антиоксидантная система и повышаются защитные свойства организма против стресса, вызванного иммобилизацией, — отметил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, доктор физико-математических наук Степан Джимак.

Результаты работы донских ученых помгут в дальнейших подобных исследованиях.

